Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана

Доля ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана превысила 70%. В январе-сентябре текущего года экономика страны выросла на 1,5%, ненефтегазовый сектор - на 2,6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов, выступая на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, по труду и социальной политике, по здравоохранению, по международным отношениям и межпарламентским связям.

"Текущий год является завершающим годом реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы. В настоящее время разрабатывается новая Стратегия на 2027-2030 годы. Основные направления политики, проводимой под руководством главы государства, определены в Национальных приоритетах социально-экономического развития "Азербайджан 2030". Сферы деятельности комитетов, представленных на сегодняшнем заседании, непосредственно связаны с тремя из этих приоритетов: "Страна чистой окружающей среды и зеленого роста", "Динамичное, инклюзивное общество, основанное на социальной справедливости" и "Конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций"", - сказал он.

А. Ахундов отметил, что, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в глобальной экономической среде, в Азербайджане поддерживается макроэкономическая стабильность, а политика диверсификации экономики приносит положительные результаты.

"По итогам периода реализации Стратегии ожидается, что среднегодовой рост ненефтегазового сектора составит 5,2%, что превышает установленный целевой показатель. В январе-сентябре текущего года экономический рост составил 1,5%. Ненефтегазовый сектор вырос на 2,6%, став основным источником экономического роста, а его доля в ВВП превысила 70%. По итогам года прогнозируется рост ВВП на 1,7%, а ненефтегазового ВВП - на 3,1%", - подчеркнул он.

По словам заместителя министра, в структуре экономического роста выделяются обрабатывающая промышленность, транспорт и информационные технологии. Так, добавленная стоимость в ненефтегазовой обрабатывающей промышленности увеличилась на 6,6%, в сфере транспорта и складского хозяйства - на 10%, а в сфере информации и связи - на 11,1%.

"В целом рост зафиксирован во всех отраслях сферы услуг. Внутренний спрос также остается высоким: потребление населения в реальном выражении увеличилось на 4,6%", - добавил А. Ахундов.

Он отметил, что инвестиционная активность частного сектора также повышается. Негосударственные инвестиции в ненефтегазовом секторе выросли на 20,7%. Положительные изменения наблюдаются и в структуре экспорта.

"Экспорт продукции переработки сельскохозяйственной продукции увеличился на 37%, а ненефтегазовой промышленной продукции - на 21,5%. Стратегические валютные резервы с начала года выросли на 5,1%, достигнув 89,4 миллиарда долларов, а годовая инфляция остается в целевом диапазоне Центрального банка", - отметил заместитель министра.

По словам А. Ахундова, положительная динамика сохраняется и в сфере доходов государственного бюджета и налоговых поступлений.

"Налоговые поступления от ненефтегазового сектора увеличились на 12,6%, превысив 10,3 миллиарда манатов, а ненефтегазовые доходы государственного бюджета выросли на 9,3%. С начала года количество активных налогоплательщиков увеличилось на 4,8%, а число плательщиков НДС - на 6,9%", - сообщил он.

Заместитель министра подчеркнул, что частный сектор играет решающую роль в диверсификации экономики. В этом направлении расширяются механизмы государственной поддержки, а предпринимателям облегчают доступ к финансовым ресурсам.

"Макроэкономическая стабильность, защита инвестиций и благоприятная бизнес-среда укрепляют доверие инвесторов к нашей стране. В рамках механизма поощрения инвестиций предприниматели импортировали современную технику и оборудование на 1,45 миллиарда долларов, получив по этому импорту налоговые и таможенные льготы на сумму более 350 миллионов долларов. Около двух третей проектов, получивших документы о поощрении инвестиций, относятся к промышленности, а одна треть - к сельскому хозяйству", - сказал А. Ахундов.

По его словам, на сегодняшний день в промышленных зонах реализована продукция на сумму 22,6 миллиарда манатов, из которых продукция на 7,1 миллиарда манатов была экспортирована. "Предприниматели инвестировали в эти зоны около 7,3 миллиарда манатов и создали 11,8 тысячи постоянных рабочих мест. Только за 9 месяцев текущего года еще 29 предприятий получили статус резидента промышленных зон. Государственная программа развития горнодобывающей и металлургической отраслей на 2027-2030 годы направлена на переработку природных ресурсов внутри страны и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметил заместитель министра.

А. Ахундов заявил, что в предстоящий период основными направлениями экономической политики станут расширение экспортно ориентированного производства, стимулирование частных инвестиций и создание новых экономических возможностей в регионах.

"В предстоящий период основным направлением нашей экономической политики станет обеспечение экономического роста, ориентированного на экспорт, основанного на частных инвестициях и создающего новые возможности в регионах. В этой связи приоритетными считаются два направления. Первое - обрабатывающая промышленность, основанная на местных ресурсах. К ней относятся металлургия, химическая, фармацевтическая, пищевая и легкая промышленность. Второе направление - услуги, которые могут быть представлены на зарубежных рынках. В этой сфере приоритетное значение имеют логистика, туризм и цифровой сектор, в том числе центры обработки данных", - заявил он.