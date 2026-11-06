Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе

Пассажирский самолет, летевший из Праги в Бухарест, подал сигнал тревоги, находясь в воздухе. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах, передает Day.Az.

"Пассажирский Boeing-737 румынской авиакомпании подал сигнал тревоги на борту по пути из Праги в Бухарест, и в настоящее время приступил к посадке в аэропорту Бухареста", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с чем связана подача экипажем сигнала тревоги, однако заметил, что процесс снижения и захода на посадку проходит в штатном режиме. "Ожидается, что через несколько минут борт приземлится, после чего представители перевозчика вместе со всеми профильными ведомствами приступят к оценке события, из-за которого был подан сигнал", - заметил собеседник агентства.