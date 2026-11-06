Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года

В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных прокуратурой и органами внутренних дел, в том числе прокуратурой и районным управлением полиции Насиминского района Баку, раскрыто еще одно особо тяжкое преступление, совершенное в предыдущие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, 7 октября 2002 года во дворе административного здания Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) был умышленно убит охранник Мухаммедали Магеррамов. Преступление было совершено с применением колюще-режущего предмета. Кроме того, из административного здания вуза были похищены различные предметы.

По данному факту Насиминской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Производство по нему возобновили, после чего провели многочисленные следственные действия.

Анализ собранных доказательств позволил установить обоснованные подозрения в том, что преступление совершил Вугар Рагим оглу Джахангиров, 1979 года рождения. Он был отчислен из этого вуза в 1997 году и ранее несколько раз судим за различные преступления.

Вугар Джахангиров был задержан 4 ноября этого года по подозрению в совершении преступления. 6 ноября ему предъявили обвинение по статьям 120.2.3 (умышленное убийство потерпевшего в связи с исполнением им служебных обязанностей), 120.2.5 (умышленное убийство из корыстных побуждений), 120.2.6 (умышленное убийство с целью сокрытия другого преступления) и другим статьям Уголовного кодекса.

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Насиминского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В прокуратуре подчеркнули, что раскрытие преступлений прошлых лет, установление лиц, причастных к их совершению, и привлечение их к предусмотренной законом ответственности остаются в центре внимания. Необходимые меры в этом направлении продолжаются совместно с соответствующими государственными органами.