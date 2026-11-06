В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО

В Абшеронском районе зарегистрирована серия краж.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, неизвестный в разное время похищал бытовые предметы из подвала жилого дома, а также электрооборудование из швейного цеха, недостроенного здания и одной из компаний. Общая стоимость похищенного составила 10 880 манатов.

Чтобы скрыть следы преступлений, злоумышленник выводил из строя камеры видеонаблюдения.

В результате оперативных мероприятий, проведенных полицией Абшеронского района, был установлен и задержан подозреваемый в совершении краж - Д. Гасанов.

По фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.