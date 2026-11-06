Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам

Разъяснен новый механизм налогообложения в сфере услуг такси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс.

По словам Ниджата Иманова, в рамках блока изменений, направленных на усиление налогового контроля, предусмотрено изменение налогового администрирования в сфере такси.

Он отметил, что в настоящее время таксомоторная деятельность осуществляется на основании получения отличительного знака, а налог уплачивается в фиксированном размере - 18 манатов независимо от размера заработка.

"Нынешнее предложение предусматривает внедрение более сбалансированной модели налогообложения, основанной на доходах. Так, благодаря удержанию налога у источника выплаты операторами будет устранена административная нагрузка на лиц, занимающихся таксомоторной деятельностью. Одновременно с этого оборота, то есть с суммы, причитающейся им к выплате, будет удерживаться налог в размере 1%. Таким образом, водитель такси с небольшим оборотом будет платить меньше, а тот, у кого оборот выше, - больше, исходя из принципа 1%. В целом, согласно проведенному нами анализу, средняя сумма составляет около 18-20 манатов. При этом есть ряд налогоплательщиков, чей доход ниже этой суммы. Мы считаем, что от этих изменений выиграют налогоплательщики с более низкими доходами", - сказал он.

Отметим, что согласно законопроекту, предлагается установить упрощенный налог в размере 1% с доходов, выплачиваемых операторами заказа такси налогоплательщикам, осуществляющим пассажирские перевозки на такси по территории страны через такие платформы.