"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с проектом "Маршрута Трампа" (TRIPP).

Как передает Day.Az, его обращение опубликовано в иранской газете "Эттелаат".

В статье под заголовком "Открытый и искренний разговор с господином премьер-министром Армении" Велаяти прокомментировал ратификацию парламентом Армении соглашения о сотрудничестве с США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), который пройдет через Зангезурский коридор.

Иранский представитель заявил, что действия Пашиняна противоречат интересам армянского народа, усиливают зависимость страны от Запада и закладывают основу для нового этапа противостояния и напряженности на Южном Кавказе.

Велаяти сообщил, что довел позицию Ирана до заместителя министра иностранных дел Армении и посла страны в Тегеране.

"Тегеран не приемлет создания Зангезурского коридора при участии США. Я недвусмысленно заявил послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются пересечь эту нашу красную линию, мы сломаем им ноги", - отметил Велаяти.