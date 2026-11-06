ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО

В Центральном банке Азербайджана состоялась встреча с делегацией международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в состав которой вошли представители, отвечающие за финансовые услуги и суверенные рейтинги.

Как говорится в информации банка, в ходе встречи обсуждались текущая ситуация в банковском секторе Азербайджана и наблюдаемые тенденции его развития, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Стороны также рассмотрели меры, реализованные Центральным банком для совершенствования пруденциального регулирования, риск-ориентированного надзора, вопросы финансовой стабильности, а также инициативы, предусмотренные на следующий стратегический период. Кроме того, в центре внимания находились макроэкономическая ситуация в стране, влияние событий в регионе на экономику Азербайджана и вопросы, связанные с механизмом трансмиссии денежно-кредитной политики", - передает ЦБА.

Отметим, что ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings положительно оценило результаты работы руководства Центрального банка Азербайджана за последние четыре года.

Как отмечается в отчете агентства, в 2024-2025 годах банковская система страны сохраняла стабильность, а регулятор реализовал ряд мер по совершенствованию банковского надзора и регулирования. В частности, были внедрены стандарты корпоративного управления, требования к управлению ликвидностью в соответствии с Basel III, новые правила управления операционными и рыночными рисками, а также усилены требования к пруденциальной отчетности банков.

S&P также отметило, что в марте 2025 года ЦБА активировал контрциклический буфер капитала в размере 0,5% для снижения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования. Среди дальнейших приоритетов регулятора агентство выделило внедрение риск-ориентированного надзора, переход на МСФО 9, усиление стресс-тестирования.