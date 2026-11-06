АФФА присудила технические поражения восьми командам

Дисциплинарный комитет АФФА присудил технические поражения восьми командам по итогам матчей молодежной и детско-юношеских футбольных лиг Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, в Молодежной лиге "Лион" покинул поле на 29-й минуте встречи с "Имишли", состоявшейся 1 ноября. Команде засчитали техническое поражение, при этом счет матча оставили без изменений.

В лиге U14 технические поражения со счетом 0:3 получили "Агдам" и "Зафар" (Барда), не явившиеся на матчи 31 октября против "Арана" (Бейлаган) и "Физули" соответственно.

Аналогичные санкции применены к "Зафару", отказавшемуся играть с "Гафгаз Ареной", и "Чинару" (Гейчай), который не вышел на встречу с "Шамахы" 1 ноября.

В лиге U13 команда "Мехелле Ушаглары" (Сумгайыт) получила техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч с Universal Football Academy, назначенный на 31 октября.

В лиге U10 встреча "Кюрдамир" - "Чинар" (Гейчай) 31 октября была прервана на пятой минуте после обнаружения в составе гостей футболиста с неправильно оформленными документами. Из-за недостаточного количества игроков "Чинар" не смог продолжить матч и получил техническое поражение со счетом 0:3.

В тот же день "Чяряке" (Гейчай) не явился на встречу с "Шамахы" и также был наказан техническим поражением со счетом 0:3.