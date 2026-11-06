Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор

В Баку вынесен приговор 24-летнему ветерану Отечественной войны Ильгару Азимову (имя и фамилия изменены), который шантажировал предпринимательницу и требовал у нее 30 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, уголовное дело в отношении него по статье 182.2.4 Уголовного кодекса рассмотрел Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По имеющимся данным, Ильгар пришел в расположенный в центре столицы оздоровительный центр "Red Light" и стал шантажировать его владелицу. Молодой человек представился сотрудником Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД и потребовал от предпринимательницы 30 тысяч манатов.

После поступления информации в полицию была проведена операция, в ходе которой И. Азимов был задержан.

Выяснилось, что молодой человек не работал ни в одном государственном учреждении и пришел в оздоровительный центр с преступными намерениями.

На суде И. Азимов заявил, что примирился с потерпевшей. При вынесении приговора также были учтены его участие в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях, а также полученные им медали.

Приговором суда Ильгару назначено пять лет лишения свободы. Однако наказание признано условным с установлением испытательного срока. Мужчина, находившийся под стражей на время следствия, был освобожден прямо в зале суда.