https://news.day.az/hitech/1872545.html Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО Одна из ведущих китайских технокорпораций Xiaomi показала своего нового человекоподобного робота CyberOne 02 за работой. Как передает Day.Az, в Xiaomi показали, как роботы CyberOne 02 отрабатывают по 8 часов подряд на заводе электромобилей без перерыва.
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО
Одна из ведущих китайских технокорпораций Xiaomi показала своего нового человекоподобного робота CyberOne 02 за работой.
Как передает Day.Az, в Xiaomi показали, как роботы CyberOne 02 отрабатывают по 8 часов подряд на заводе электромобилей без перерыва.
Отметим, что предыдущая модель CyberOne была для своего времени (2022-2023 годы) прорывной, и от нового поколения ряд пользователей и экспертов ожидают многого.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре