Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО

Одна из ведущих китайских технокорпораций Xiaomi показала своего нового человекоподобного робота CyberOne 02 за работой.

Как передает Day.Az, в Xiaomi показали, как роботы CyberOne 02 отрабатывают по 8 часов подряд на заводе электромобилей без перерыва.

Отметим, что предыдущая модель CyberOne была для своего времени (2022-2023 годы) прорывной, и от нового поколения ряд пользователей и экспертов ожидают многого.