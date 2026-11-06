Zəfər Günümüz Böyük Britaniyanın Esseks Universitetində - FOTO - VİDEO
8 Noyabr - Zəfər Günü ərəfəsində Böyük Britaniyanın Esseks Universitetində tarixi Zəfərin altıncı ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Day.Az Azərabycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, Universitetin Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyadakı Səfirliyinin müşaviri Ramil Tağıyev, Esseks Universitetinin doktorantı, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 2027-2031-ci illər üzrə üzvü seçilmiş Fərid Adilov, universitetin Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Əli Xəlilov, azərbaycanlı tələbələr, eləcə də xarici qonaqlar iştirak ediblər.
Tədbirdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfər, eləcə də ölkəmizin müasir inkişafını əks etdirən videoçarxlar nümayiş etdirilib.
Çıxış edən səfirliyin müşaviri Ramil Tağıyev 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusunun qazandığı tarixi Qələbənin xalqımızın müasir tarixində müstəsna əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.
Bildirilib ki, 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi Azərbaycan xalqının milli birliyinin, əzminin və qətiyyətinin rəmzinə çevrilib. Tarixi Zəfərin əldə olunmasında Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi, Silahlı Qüvvələrimizin qəhrəmanlığı, şəhidlərimizin fədakarlığı və xalqımızın həmrəyliyi xüsusi qeyd edilib.
Çıxışında xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin ölkəmizin beynəlxalq aləmdə tanıdılması və Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərinin inkişafındakı roluna toxunan diplomat tələbələrin Azərbaycanın qeyri-rəsmi təmsilçiləri olduğunu bildirib. O, gəncləri təhsil aldıqları ölkədə Azərbaycanın tarixinin, mədəniyyətinin və müasir inkişafının təbliğində fəal iştirak etməyə, əldə etdikləri bilik və təcrübəni gələcəkdə ölkəmizin inkişafına yönəltməyə çağırıb.
Esseks Universitetinin doktorantı, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 2027-2031-ci illər üzrə üzvü seçilmiş Fərid Adilovun çıxışında Zəfər Gününün Azərbaycan xalqının milli yaddaşında və dövlətçilik tarixində xüsusi yer tutduğu, tarixi Qələbənin ölkəmizin gələcək inkişafı baxımından yeni imkanlar yaratdığı vurğulanıb.
F.Adilov, həmçinin, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə təmsil olunmasının, xüsusilə insan hüquqları, təhsil və elm sahələrində fəal iştirakının əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin beynəlxalq akademik və peşəkar mühitdə ölkəmizin tanıdılmasına töhfə verməsinin, milli kimliyə və tarixi irsə bağlılığını qorumaqla yanaşı, müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin vacibliyini qeyd edib.
Esseks Universitetinin Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Əli Xəlilov çıxışında 44 günlük Vətən müharibəsinin Azərbaycan tarixində mühüm dönüş nöqtəsi olduğunu qeyd edərək, tarixi Zəfərin xalqımızın milli birliyinin, həmrəyliyinin və dövlətçiliyini qorumaq əzminin təcəssümü olduğunu vurğulayıb.
Ə.Xəlilov, həmçinin, xaricdə təhsil alan hər bir azərbaycanlı gəncin ölkəmizi layiqincə təmsil etmək, Azərbaycanın tarixini və həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində mənəvi məsuliyyət daşıdığını bildirib.
Tədbir çərçivəsində azərbaycanlı tələbələr və xarici qonaqlarla fikir mübadiləsi aparılıb, Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi və müasir inkişafı, eləcə də Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin perspektivləri ətrafında müzakirələr keçirilib.
Tədbir iştirakçıları Zəfər Gününün xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli birlik və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, həmçinin Azərbaycanın tarixi həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar.
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