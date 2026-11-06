Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с военными шествиями, которые пройдут в столице по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Об этом сообщили Day.Az в Управлении государственной дорожной полиции Баку.

"В связи с 8 Ноября - Днем Победы на различных улицах и проспектах столицы по установленным маршрутам пройдут шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров. 9 ноября с 11:00 до 13:00 военнослужащие пройдут маршем по следующим маршрутам:

I маршрут: Дворец имени Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр "Низами" - проспект Нефтчиляр - площадь Азадлыг - Морской вокзал.

II маршрут: Аллея шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чамбаракянд - станция метро "Ичеришехер" - Гоша-гала гапысы - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник Бахраму Гуру.

III маршрут: парк имени Гусейна Мусабекова - улица Абдуррагим-бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

IV маршрут: Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец имени Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтчиляр.

V маршрут: памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец имени Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр "28 Mall".

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные заторы на перечисленных направлениях и пользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в обращении.