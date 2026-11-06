В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО

В индийском штате Пенджаб загорелись четыре вагона поезда Karmabhumi Express, все пассажиры спасены. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на железнодорожные службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пожар произошел около 13:10 по местному времени на поезде №12508 сообщением Амритсар - Нью-Джалпайгури. Огонь заметили в пятом вагоне со стороны локомотива.

Состав остановили между станциями Сарай-Банджара и Раджпура, примерно в 15 км от Раджпуры, а затем перевели к станции Басантпура. Как только поезд остановился, пассажиры выбежали наружу. Никто из них не пострадал.

Огонь охватил четыре вагона, которые в итоге выгорели практически полностью. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

Инцидент произошел в день праздника Дхантерас, когда пассажиропоток на железных дорогах Индии традиционно резко возрастает. Движение поездов на участке может быть затруднено, однако официальных данных о задержках рейсов не приводится.