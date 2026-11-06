Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО

Азербайджанские пловцы завоевали две медали в первый день Открытого турнира Беларуси по плаванию. Кроме того, был обновлен национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана, Анастасия Гнусина заняла второе место на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав результат 17 минут 22,09 секунды.

Еще одну награду сборной принесла Фатима Алкеремова. Она завоевала "бронзу" на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2 минуты 18,01 секунды.

Также отличился Абдуррахман Рустамов, обновивший рекорд Азербайджана на дистанции 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 22,91 секунды.