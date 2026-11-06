В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны

В Армении 30% респондентов не знакомы с деятельностью президента республики Ваагна Хачатуряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного службой Gallup International.

"Самую низкую положительную оценку деятельности получил президент Армении Ваагн Хачатурян - 13,2%. С ним вновь повторилась история - 30% опрошенных либо не знакомы с его деятельностью, либо не знают, кто он вообще. Это в какой-то мере даже нелепо", - заявил глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян на презентации результатов опроса.

Опрос проводился с 28 октября по 4 ноября методом телефонного интервью, в нем принял участие 1 001 человек. Погрешность составляет ±3%.