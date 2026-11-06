Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы

Судебное следствие по делу эксперта в сфере образования Кямрана Асадова и Гюндуза Аббасова, обвиняемых в использовании незаконных технических средств на вступительных экзаменах, завершено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня в Гянджинском городском суде выступил государственный обвинитель.

В заключительной речи прокурор потребовал признать обоих подсудимых виновными по предъявленным обвинениям и приговорить Кямрана Асадова к 3 годам, а Гюндуза Аббасова - к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Судья предоставил адвокатам время для подготовки к выступлениям в защиту подсудимых.