Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве

Китайские представительства Volkswagen и BMW практически синхронно выступили с предупреждениями для владельцев своих машин: автовладельцев призывают не реагировать на уловки мошенников. Как сообщает ITHome, обе марки столкнулись с волной фишинговых рассылок, адресованных их клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Схема строится на ложных уведомлениях об отзыве автомобиля. В сообщении владельцу грозят поломкой машины, если он якобы не примет срочное участие в кампании, и подталкивают перейти по ссылке или отсканировать QR-код. Накануне о похожей атаке на своих клиентов сообщала компания Lixiang.

Производители подчеркивают, что к этим рассылкам отношения не имеют, а переход по ссылкам чреват утечкой конфиденциальных данных или денежными потерями.

В BMW особо отметили: компания ни при каких обстоятельствах не запрашивает у клиентов реквизиты банковских карт, коды подтверждения и не просит переводить деньги.