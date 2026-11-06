https://news.day.az/autonews/1872601.html Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве Китайские представительства Volkswagen и BMW практически синхронно выступили с предупреждениями для владельцев своих машин: автовладельцев призывают не реагировать на уловки мошенников. Как сообщает ITHome, обе марки столкнулись с волной фишинговых рассылок, адресованных их клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве

Автоновости, 6 ноября 2026 19:00 (UTC +04:00) 197
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве

Китайские представительства Volkswagen и BMW практически синхронно выступили с предупреждениями для владельцев своих машин: автовладельцев призывают не реагировать на уловки мошенников. Как сообщает ITHome, обе марки столкнулись с волной фишинговых рассылок, адресованных их клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Схема строится на ложных уведомлениях об отзыве автомобиля. В сообщении владельцу грозят поломкой машины, если он якобы не примет срочное участие в кампании, и подталкивают перейти по ссылке или отсканировать QR-код. Накануне о похожей атаке на своих клиентов сообщала компания Lixiang.

Производители подчеркивают, что к этим рассылкам отношения не имеют, а переход по ссылкам чреват утечкой конфиденциальных данных или денежными потерями.

В BMW особо отметили: компания ни при каких обстоятельствах не запрашивает у клиентов реквизиты банковских карт, коды подтверждения и не просит переводить деньги.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#VOLKSWAGEN #BMW
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 19:00 (UTC+04), Автоновости 192
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 18:49 (UTC+04), Общество 246
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 1 513
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 18:37 (UTC+04), Культура 293
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 18:30 (UTC+04), Политика 322
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 18:24 (UTC+04), Политика 334
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 18:18 (UTC+04), В мире 358
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 2 061
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 18:09 (UTC+04), В мире 388
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 362
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 18:01 (UTC+04), Спорт 352
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 17:49 (UTC+04), Экономика 434
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 17:45 (UTC+04), Политика 419
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 17:42 (UTC+04), Политика 442
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 17:37 (UTC+04), Общество 391
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 17:31 (UTC+04), В мире 518
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 17:25 (UTC+04), Политика 446
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 17:17 (UTC+04), Спорт 4 700
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 17:12 (UTC+04), Культура 433
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 17:06 (UTC+04), Политика 509
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 17:03 (UTC+04), Общество 430
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 16:58 (UTC+04), Политика 2 499
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 16:55 (UTC+04), В мире 522
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 16:48 (UTC+04), Общество 469
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 16:43 (UTC+04), Общество 473
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 16:38 (UTC+04), Общество 440
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 16:33 (UTC+04), Общество 457
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 16:32 (UTC+04), Культура 459
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 16:28 (UTC+04), Политика 3 862
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 16:25 (UTC+04), Общество 3 427
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 16:19 (UTC+04), Экономика 549
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 541
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 491
Частичный блэкаут в европейском городе 16:09 (UTC+04), В мире 539
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 567
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 16:03 (UTC+04), Экономика 560
АФФА присудила технические поражения восьми командам 16:00 (UTC+04), Спорт 455
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 15:52 (UTC+04), Политика 559
В Азербайджане изменится система финансирования школ 15:47 (UTC+04), Общество 487
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15:40 (UTC+04), Общество 543
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 604
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 15:30 (UTC+04), Экономика 617
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 597
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 15:24 (UTC+04), Общество 542
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 15:20 (UTC+04), В мире 596
Хорошая новость в связи с пенсиями 15:12 (UTC+04), Общество 947
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 15:10 (UTC+04), Экономика 632
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 15:05 (UTC+04), Экономика 1 120
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 14:59 (UTC+04), Культура 496
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 14:56 (UTC+04), Спорт 474
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 14:53 (UTC+04), Политика 606
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 14:49 (UTC+04), Экономика 612
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 14:40 (UTC+04), В мире 4 201
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 8 313
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 14:30 (UTC+04), В мире 631
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 057
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 14:16 (UTC+04), В мире 1 349
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 14:09 (UTC+04), Спорт 516
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 14:05 (UTC+04), Общество 568
Палестина поблагодарила Азербайджан 14:00 (UTC+04), Политика 730
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 13:58 (UTC+04), Общество 540
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 13:51 (UTC+04), Общество 956
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 13:49 (UTC+04), Общество 4 571
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 13:43 (UTC+04), Общество 486
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 13:35 (UTC+04), Автоновости 510
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 13:34 (UTC+04), Общество 618
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 13:26 (UTC+04), Общество 539
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 13:14 (UTC+04), Культура 570
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 13:07 (UTC+04), Общество 523
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 7 767
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 810
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 12:51 (UTC+04), Общество 493
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 12 525
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 12:38 (UTC+04), Спорт 510
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 12:30 (UTC+04), Общество 605
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 12:26 (UTC+04), В мире 772
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 12:22 (UTC+04), Экономика 713
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 12:18 (UTC+04), Общество 577
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 12:12 (UTC+04), Экономика 710
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 12:08 (UTC+04), Политика 742
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 12:00 (UTC+04), Экономика 719
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 11:57 (UTC+04), Общество 625
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 11:54 (UTC+04), Общество 558
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 11:50 (UTC+04), В мире 857
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 564
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 11:32 (UTC+04), Общество 749
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 11:28 (UTC+04), Общество 672
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 11:26 (UTC+04), Политика 759
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 11:23 (UTC+04), Общество 624
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 11:17 (UTC+04), Общество 594
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 11:14 (UTC+04), Политика 795
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 11:15 (UTC+04), Общество 549
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 11:10 (UTC+04), Общество 643
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 11:07 (UTC+04), Общество 689
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 823
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 11:06 (UTC+04), Политика 791
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 11:04 (UTC+04), Общество 642
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 11:01 (UTC+04), Экономика 781
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 762
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 10:56 (UTC+04), Политика 770
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 745
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 10:43 (UTC+04), Общество 576
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 10:39 (UTC+04), В мире 809
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 10:37 (UTC+04), В мире 807
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 10:33 (UTC+04), Политика 13 170
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 10:24 (UTC+04), Общество 614
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 10:20 (UTC+04), Политика 830
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 1 510
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 10:14 (UTC+04), Экономика 841
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 10:09 (UTC+04), Спорт 570
Азербайджанская нефть подорожала 10:05 (UTC+04), Экономика 858
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 10:01 (UTC+04), Экономика 884
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 09:50 (UTC+04), Экономика 3 036
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 09:40 (UTC+04), Общество 645
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 09:35 (UTC+04), Автоновости 625
Золото и серебро подешевели 09:31 (UTC+04), Экономика 897
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 09:27 (UTC+04), Это интересно 609
Биткоин упал в цене 09:22 (UTC+04), Экономика 884
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 09:16 (UTC+04), Спорт 625
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 08:58 (UTC+04), Автоновости 588
В Турции арестовали бывшего министра 08:50 (UTC+04), В мире 916
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 08:43 (UTC+04), Общество 771
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 08:33 (UTC+04), Общество 587
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 08:22 (UTC+04), В мире 937
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 827
У берегов Турции произошло землетрясение 08:13 (UTC+04), В мире 872
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 6 802
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 06:26 (UTC+04), Общество 944
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Спорт 769
Назван способ защитить смартфон от мороза 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 705
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 181
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 119
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 728
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 721
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 429
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 850
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 6 944
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 743
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 910
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 911
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 1 002
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 403
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 849
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 735
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 473
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 913
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 355
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 498
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 393
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 281
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 376
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 4 995
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 414
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 741
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 828
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 725
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 415
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 873
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 357
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 766
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 336
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 839
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 384
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 284
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 466
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 680
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 350
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 479
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 365
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 704
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 419
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 640
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 668
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 639
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 388
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 111
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 677
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 410
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 498
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 400
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 657
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 666
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 370
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 361
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 1 505
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 813
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 8 418
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 682
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 354
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 742
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 709
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 1 420
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 444
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 559
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 405
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 10 393
Еще новости