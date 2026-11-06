https://news.day.az/sport/1872591.html Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии Определены арбитры матча между сборными Азербайджана и Латвии по футзалу в 12-й группе основного раунда квалификации чемпионата мира-2028. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана, встречу обслужит хорватская судейская бригада в составе Дино Крамара, Николы Елича и Нины Накич.
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии
Определены арбитры матча между сборными Азербайджана и Латвии по футзалу в 12-й группе основного раунда квалификации чемпионата мира-2028.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана, встречу обслужит хорватская судейская бригада в составе Дино Крамара, Николы Елича и Нины Накич.
Хронометристом назначен Хидаят Фейзуллаев. Судьей-инспектором будет итальянец Анджело Галанте, а делегатом УЕФА - немец Штефан Каммерер.
Матч Азербайджан - Латвия состоится 8 ноября в Бакинском дворце спорта. Начало встречи - в 20:00.
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