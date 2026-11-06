https://news.day.az/officialchronicle/1872641.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Поездка Президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поездка Президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы".
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