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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Поездка Президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы".