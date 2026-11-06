https://news.day.az/world/1872630.html Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО Школьный автобус попал в аварию в районе коммуны Лан на востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Авария произошла в пятницу, 6 ноября, в районе коммуны Лан в департаменте Эн.
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО
Школьный автобус попал в аварию в районе коммуны Лан на востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария произошла в пятницу, 6 ноября, в районе коммуны Лан в департаменте Эн. Утверждается, что по меньшей мере у двух человек была зафиксирована остановка сердца в результате происшествия, еще около десяти человек получили повреждения различной степени тяжести.
В мэрии города Лан уточнили, что автобус "съехал с дороги и врезался в дерево в кювете".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре