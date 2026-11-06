Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО

Школьный автобус попал в аварию в районе коммуны Лан на востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла в пятницу, 6 ноября, в районе коммуны Лан в департаменте Эн. Утверждается, что по меньшей мере у двух человек была зафиксирована остановка сердца в результате происшествия, еще около десяти человек получили повреждения различной степени тяжести.

В мэрии города Лан уточнили, что автобус "съехал с дороги и врезался в дерево в кювете".