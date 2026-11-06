Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой

Осенью 2026 года мировой энергетической рынок столкнулся с внушительным переизбытком дорогой нефти, что создает риск еще в большей степени охладить глобальный спрос на ключевой вид сырья. Об этой проблеме сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков американского банка JP Morgan, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Если в сентябре профицит (превышение над спросом) мирового предложения составлял в среднем 1,1 миллиона баррелей, то в октябре показатель подскочил до 1,4 миллиона, уточнили эксперты. В годовом выражении прирост составил порядка 100 тысяч баррелей.

По итогам второго месяца осени глобальные поставки нефти превысили средний уровень 2025 года. При этом спрос заметно отстал. Это создает риски усиления дисбаланса спроса и предложения, резюмировали финансисты.

Наращиванию глобальных отгрузок сырья во многом поспособствовало постепенное восстановление экспорта из стран Персидского залива. Главным драйвером стала Саудовская Аравия. В октябре среднесуточные поставки нефти из этого государства, по данным Vortexa, приблизились к максимальному значению с начала войны на Ближнем Востоке.

Впрочем, усиление атак йеменских повстанцев-хуситов на объекты энергетической инфраструктуры одного из главных игроков на глобальном нефтерынке может ударить по экспортному потенциалу Саудовской Аравии, предупреждают эксперты. Не вселяют оптимизма трейдерам и регулярные атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе. В случае очередной эскалации в регионе, предупредил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, эталонная североморская марка нефти Brent может подорожать до 120 долларов за баррель до конца года.