https://news.day.az/politics/1872553.html Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис сообщил в публикации на своей странице в социальной сети X.
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО
Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис сообщил в публикации на своей странице в социальной сети X.
Отмечается, что в Вильнюсе состоялись продуктивные переговоры с Э.Амирбековым.
"Литва и Азербайджан последовательно продвигаются вперед в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, торговлю, межчеловеческие контакты, а также обеспечение мира и процветания в регионе Южного Кавказа", - говорится в публикации.
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