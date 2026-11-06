https://news.day.az/society/1872579.html Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО В связи с Днем Победы, отмечаемым 8 ноября, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при поддержке специального представительства Президента Азербайджана в Шушинском районе организовал флешмоб под названием "Карабах, ты возрождаешься!".
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО
В связи с Днем Победы, отмечаемым 8 ноября, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при поддержке специального представительства Президента Азербайджана в Шушинском районе организовал флешмоб под названием "Карабах, ты возрождаешься!".
Как сообщает Day.Az, во флешмобе приняли участие жители, переселившиеся в город Шуша.
Мероприятие продемонстрировало возрождение освобожденного от оккупации Карабаха и воодушевление народа-победителя.
Представляем видеоролик флешмоба:
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