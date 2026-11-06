Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО

В связи с Днем Победы, отмечаемым 8 ноября, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при поддержке специального представительства Президента Азербайджана в Шушинском районе организовал флешмоб под названием "Карабах, ты возрождаешься!".

Как сообщает Day.Az, во флешмобе приняли участие жители, переселившиеся в город Шуша.

Мероприятие продемонстрировало возрождение освобожденного от оккупации Карабаха и воодушевление народа-победителя.

Представляем видеоролик флешмоба: