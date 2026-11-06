Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения?

По итогам 2025 года в медицинских учреждениях Азербайджана на учете с диагнозом "ожирение" состояли 7 126 пациентов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, среди состоящих на учете пациентов 2 929 мужчин и 4 197 женщин. Таким образом, число женщин с диагнозом "ожирение" превышает число мужчин на 1 268 человек.

Согласно распределению по возрастным группам, 897 пациентов относятся к категории от 0 до 13 лет, 509 - от 14 до 17 лет, 651 - от 18 до 29 лет. Наибольший показатель зафиксирован в возрастной группе от 30 лет и старше. В этой категории на учёте с диагнозом "ожирение" состоят 5 069 человек.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в 2025 году от ожирения страдали 9,3% мужчин и 10,6% женщин в возрасте 15 лет и старше.