Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано

Упразднено Постоянное представительство Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подписано соответствующее постановление.

Согласно постановлению, Министерство экономики Нахчывана должно в течение пяти рабочих дней создать ликвидационную комиссию в составе представителей министерства, Министерства финансов НАР, Министерства труда и социальной защиты населения НАР, Государственного архивного управления НАР и Постоянного представительства.

Комиссия будет создана для решения предусмотренных гражданским законодательством вопросов, связанных с ликвидацией Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку.

Постановление подписано 5 ноября и вступило в силу со дня подписания.