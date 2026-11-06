В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО

Легкомоторный самолет упал на трассу А2 к северо-востоку от города Магдебург в Германии, погибли два человека. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел около 14:48 по местному времени (17:48 по бакинскому времени) на участке трассы между городом Бург и зоной отдыха Крээнберге. Самолет упал на проезжую часть и загорелся. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из обломков тела двух человек. По предварительным данным, автомобили, находившиеся на шоссе, не пострадали.

Упавший самолет являлся сверхлегкой двухместной моделью Aerostyle Breezer. По данным издания, самолет был зарегистрирован в федерации авиационного спорта в Кропе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и в 12:33 (16:33 по бакинскому времени) вылетел с аэродрома в Шлезвиге.