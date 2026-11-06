https://news.day.az/officialchronicle/1872650.html Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО Как сообщалось ранее, 6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с переселившимися жителями.
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО
Как сообщалось ранее, 6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с переселившимися жителями.
Затем глава государства вручил жителям ключи от квартир.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре