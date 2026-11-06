Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы

Защитник "Туран Товуза" Денис Марандич получил вызов в сборную Молдовы по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, футболист включен в состав национальной команды на заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C.

13 ноября молдавская сборная примет Казахстан, а 16 ноября сыграет на выезде с Фарерскими островами. Обе встречи пройдут в рамках группы C3.

В состав сборной Молдовы также вошел полузащитник "Кяпаза" Виктор Стынэ.