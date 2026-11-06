https://news.day.az/sport/1872590.html Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы Защитник "Туран Товуза" Денис Марандич получил вызов в сборную Молдовы по футболу. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, футболист включен в состав национальной команды на заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C.
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы
Защитник "Туран Товуза" Денис Марандич получил вызов в сборную Молдовы по футболу.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, футболист включен в состав национальной команды на заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C.
13 ноября молдавская сборная примет Казахстан, а 16 ноября сыграет на выезде с Фарерскими островами. Обе встречи пройдут в рамках группы C3.
В состав сборной Молдовы также вошел полузащитник "Кяпаза" Виктор Стынэ.
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