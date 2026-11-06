Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин

Комитет по окружающей среде Европарламента 4 ноября проголосовал за снижение целевого показателя сокращения выбросов CO2 для новых легковых автомобилей к 2035 году - со 100 до 87,5 процента по сравнению с уровнем 2021 года, сообщает Autocar. Это фактически открывает путь для сохранения продаж автомобилей с ДВС после 2035-го, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначальный показатель в 100 процентов, принятый в 2023 году, означал фактический запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года. Смягчение стало результатом давления автопроизводителей и ряда правительств ЕС, обеспокоенных конкурентоспособностью отрасли и стоимостью перехода на электромобили.

Согласно компромиссу, производители смогут компенсировать до 7,5 процента выбросов за счет низкоуглеродистой стали из ЕС, а для компактных электромобилей длиной до 4,2 метра вводятся суперкредиты - они будут считаться как 1,4 автомобиля. Для легких коммерческих автомобилей цели смягчены до 35 процентов к 2030 году и 80 процентов к 2035-му.

ACEA приветствовала прагматичный подход, но сочла гибкость для легковых автомобилей слишком ограниченной; Toyota назвала решение шагом в верном направлении. Документ еще должен утвердить Европарламент в декабре, после чего начнутся переговоры с Советом ЕС.