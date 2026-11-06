Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО

Как сообщалось ранее, 6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района.

Глава государства и Первая леди встретились с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями и сфотографировались с ними на память.

Жительница: Уважаемый господин Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий, дорогая Мехрибан ханум.

Я очень горжусь тем, что имею возможность от имени жителей села Солтанлы и вынужденных переселенцев Зангиланского района приветствовать Вас сегодня, накануне Дня Победы, на этих землях, освобожденных благодаря Вашей прекрасной и мудрой политике, единству нашего народа и героизму нашей Армии, ценой крови наших шехидов. Еще раз говорю вам: "Добро пожаловать!"

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница села: Единственным спасением нашей израненной и оказавшейся в плену Родины могло стать исцеление ее ран лишь Победой. И эту, казалось бы, невыполнимую задачу удалось решить Вам, уважаемый Президент. Благодарим Вас за это. На протяжении всех этих тридцати лет мы постоянно ощущали заботу государства и продолжаем ощущать ее сегодня - как семья шехида и как вынужденные переселенцы.

Что тут еще сказать?! Теперь наша задача, наш гражданский долг - восстановить и возродить родную землю, завещанную нам Великим лидером и оставленную нам в наследство нашими шехидами. Обещаем Вам, что и мы всегда будем поддерживать наше государство и Вас лично в деле дальнейшего благоустройства родного края. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Да здравствует Азербайджанская армия!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо, благодарю.

Житель: Господин Президент, я тоже хотел бы сказать.

Президент Ильхам Алиев: Пожалуйста.

Житель: То, что вы вернули нас сюда спустя тридцать лет, точнее, через тридцать три года - это настоящее чудо. Для меня это чудо. Я думаю, может, это сон, поверьте моей искренности. Но потом понимаю, что это не сон, это все наяву. Да хранит Вас Аллах, да дарует Вам Аллах здоровье. Да хранит Аллах нашу Родину. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Житель: Да ниспошлет Аллах здоровья нашим гази. Все это благодаря Вам. Мы гордимся Вами, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю. Эта наша славная Победа, как я уже отмечал, навсегда останется в наших сердцах, останется в истории. Это такое событие, которое не имеет себе равных. Поэтому я еще раз поздравляю вас. Давайте сфотографируемся вместе.

Другой житель: Я Вам очень признателен за то, что Вы подарили нам этот день.

Президент Ильхам Алиев: Вы жили здесь?

Житель: Да, я житель этого села. Родился здесь, вырос здесь, работал водителем. Мои внуки попросили меня: сфотографируйся с господином Президентом, принеси фотографию, и мы повесим ее над головой.

Президент Ильхам Алиев: А где вы жили во время оккупации?

Житель: В Баку.

Президент Ильхам Алиев: В Баку? Какие там были условия?

Житель: Не очень хорошие, как-то прожили эти 33 года, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Чем вы занимались?

Житель: Я и там работал на своей машине, у меня был "ГАЗ-53".

Президент Ильхам Алиев: А теперь и здесь снова работаете водителем?

Житель: Водителем... Я распрощался с машиной, ее больше нет.

Президент Ильхам Алиев: Чем вы будете здесь заниматься?

Житель: Сельским хозяйством. Наш народ трудолюбивый, господин Президент, будут сеять, выращивать урожай.

Президент Ильхам Алиев: А вы чем занимались?

Другой житель: Я служил в армии.

Президент Ильхам Алиев: Вы из этого села или из Солтанлы?

Житель: Из этого села.

Президент Ильхам Алиев: Чем занимались в то время?

Житель: Работал водителем.

Президент Ильхам Алиев: Колхоз был?

Житель: Да, был колхоз.

Президент Ильхам Алиев: А где были во время оккупации?

Житель: Во время оккупации я жил в Сумгайыте.

Президент Ильхам Алиев: В Сумгайыте. Чем вы теперь будете заниматься здесь? Вы на пенсии?

Житель: На пенсии.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Житель: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Здесь вы занимались сельским хозяйством - земледелием, животноводством?

Житель: Да, я больше не вожу, уже состарился, мне семьдесят два года. Но я буду заниматься сельским хозяйством.

Президент Ильхам Алиев: Земля хорошая.

Житель: Да, у нас золотая земля. Что ни посади, все растет.

Президент Ильхам Алиев: И вода есть?

Житель: Вода есть, да, все есть. Мы привыкли к этой земле. Когда я уезжал отсюда, мне было 39 лет. До этого возраста я занимался земледелием, выращивал урожай. У меня были свой двор и хозяйство.

Президент Ильхам Алиев: Мы сейчас проезжали, я смотрю, в селе Агалы уже посадили такие деревья, что оно превратилось в настоящий сад. Так и будет.

Житель: Господин Президент, когда Вы приедете сюда через год, то не узнаете эти места, здесь будет цветущий сад и даже еще лучше, мы сделаем это.

Президент Ильхам Алиев: На этом приусадебном участке теперь тоже можно разбить огород, посадить фруктовые деревья. Кроме того, для жителей здесь предусмотрены и отдельные земельные участки.

Житель: Выделены, да, выделены.

Президент Ильхам Алиев: Здесь может хорошо развиваться животноводство. Было зерноводство.

Житель: Все можно сделать, да. Ведь в свое время все было, и мы сделали снова.

Президент Ильхам Алиев: И воздух чистый.

Житель: Наш народ трудолюбивый. Как я сказал, когда Вы приедете в следующий раз, то не узнаете эти места. Здесь жизнь будет совсем другой, поверьте. До сих пор делали Вы, а теперь будем делать мы. Будем жить и созидать.

Президент Ильхам Алиев: Это уже ваше дело. Все, что зависело от нас, мы для этого села сделали.

Житель: Да, Вы свой долг выполнили. А дальше, с позволенья Аллаха, сделаем мы. Большое спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю. Чем вы занимались в то время?

Житель: Я здесь тоже работал трактористом. В 1978-1979 годах. Потом был шофером, работал в колхозе, на виноградниках.

Президент Ильхам Алиев: А потом?

Житель: А в тридцать лет - война.

Президент Ильхам Алиев: Куда вы уехали?

Житель: Мы уехали в Баку, жили в Бузовны.

Президент Ильхам Алиев: Мы соседи?

Житель: Соседи. Да поможет Вам Аллах. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: А теперь, слава Аллаху, вернулись. Здесь есть проблемы с занятостью?

Житель: Нет, нет. Пока работаю водителем.

Президент Ильхам Алиев: Здесь будет много работы. Зангезурский коридор тоже проходит по территории села. Здесь ожидается большое развитие, будет функционировать и железная дорога.

Житель: Мы очень рады. Пусть Аллах обрадует и Вас. Каждый раз Вы говорите, радуете нас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. О школе тоже спросил, учителя будут работать в школе, детском саду.

Житель: Добро пожаловать, Мехрибан ханум, да хранит Вас Аллах.

Мехрибан Алиева: Спасибо, пусть Аллах хранит весь наш народ.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души тех, кто пал шехидом в боях за Солтанлы.

Жительница: Я - мать шехида. Мать Зиядхана Алиева, кавалера ордена "За службу Отечеству" 3-й степени.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.

Жительница: Как сказать, Вы подарили нам чудо, о котором мы даже не могли мечтать и которое не могли себе представить. И свершилось оно благодаря Вам, нашим солдатам и армии, а также единству нашего народа. Дай Аллах, чтобы наше единство никогда не было нарушено. Да хранит Вас Аллах! Вы - наш вечный Президент.

Президент Ильхам Алиев: Единство будет всегда, мы всегда будем опорой и поддержкой друг другу.

Жительница: Да, мы всегда будем поддерживать Вас, мы Вас любим.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, поздравляю вас.

Жители: Большое спасибо.