https://news.day.az/politics/1872653.html Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 5-6 ноября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Болгарии. Как сообщили в МИД, в ходе визита в Софии состоялся 6-й раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Болгарии.

Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО

Политика, 6 ноября 2026 22:20 (UTC +04:00) 435
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией

5-6 ноября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Болгарии.

Как сообщили в МИД, в ходе визита в Софии состоялся 6-й раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Болгарии. Делегации возглавляли заместитель министра Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Иванка Ташева, передает Day.Az.

В ходе политических консультаций подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнерства между двумя странами, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в том числе в области зеленых энергетических коридоров, транспортно-логистическом и других направлениях.

Между сторонами состоялся подробный обмен мнениями по вопросам диверсификации торгового оборота, поощрения взаимных инвестиций. На встрече подчеркивалась важность продолжения взаимной поддержки и координации в рамках международных организаций.

Наряду с этим, были рассмотрены возможности расширения связей в гуманитарной сфере, областях культуры, науки и образования, отмечалось, что сотрудничество в указанных направлениях является важной составной частью двусторонних отношений.

В рамках визита министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова встретилась с Э. Мамедовым. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Заместитель министра также встретился с советником премьер-министра Болгарии по внешней политике Руси Ивановым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по расширению двусторонних связей и перспективам развития сотрудничества.

Затем наша делегация провела встречу в Народном собрании Болгарии с членами межпарламентской группы дружбы Болгария-Азербайджан и председателем группы Хамидом Хамидом, членами Комитета по внешней политике и заместителем председателя комитета Слави Василевым. В ходе проведенных обсуждений подчеркивалась важная роль межпарламентских отношений в продвижении парламентской дипломатии, активизации контактов между законодательными органами и развитии двусторонних связей.

В ходе визита Э. Мамедов выступил с лекцией перед слушателями Дипломатического института министерства иностранных дел Болгарии и членами Студенческого дипломатического клуба Софийского университета имени Святого Климента Охридского.

  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
  • Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией
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44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 586
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 888
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 769
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 650
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 942
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 535
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 670
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 578
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 483
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 556
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 426
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 590
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 775
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 862
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 763
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 587
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 915
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 521
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 793
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 510
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 888
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 553
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 456
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 640
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 714
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 520
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 656
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 537
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 741
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 586
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 673
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 697
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