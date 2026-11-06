Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву

Участники Форума сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обращение:

"Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий!

Мы, более 400 представителей гражданского общества - участники "Форума сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана", в преддверии 6-й годовщины Дня Победы 8 Ноября, одной из самых славных страниц в истории нашего народа, испытываем чувство большой гордости, обращаясь к Вам!

Вы - Верховный главнокомандующий, подаривший азербайджанскому народу историческую Победу, полностью восстановивший территориальную целостность и суверенитет нашего государства, вернувший нашему народу национальную гордость и достоинство, исполнивший завещание Великого лидера Гейдара Алиева. В результате Вашего решительного руководства, политической воли и мудрой стратегии мечта о Победе, которую наш народ десятилетиями лелеял в своем сердце, уже стала реальностью. Эта Победа - не только военный успех, но и торжество национальной воли, государственного духа, единства народа и власти, а также исторической справедливости. Победа, одержанная под Вашим руководством в 44-дневной Отечественной войне, вывела Азербайджан на новый исторический этап, создала прочную основу для будущего развития нашей страны.

Уважаемый господин Президент!

Сегодня Азербайджан - это не только государство, освободившее свои земли и восстановившее свой суверенитет. Азербайджан - это государство, определяющее политические и экономические реалии региона, выделяющееся своей позицией и словом в системе международных отношений, превращающееся в средний центр силы благодаря своим растущим возможностям и авторитету. Выступление одержавшего победу в войне Азербайджана в качестве инициатора мирной повестки дня является важным историческим результатом Вашего политического лидерства. Проводимые сегодня на наших освобожденных от оккупации территориях широкомасштабные восстановительные и созидательные работы, реализация программы "Великое возвращение", закладка современных городов и сел являются выражением взгляда победившего Азербайджана в будущее. Возрождение жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре демонстрирует вечные и необратимые результаты нашей Победы.

Уважаемый господин Президент!

Сила Азербайджана измеряется не только его экономическим и военным потенциалом. В основе этой силы лежат объединяющая нас идеология азербайджанства, наши национально-духовные ценности, наша историческая память и общенациональная солидарность. С этой точки зрения особое значение имеют защита национальной идеологической безопасности, защита общества от чуждых влияний и дезинформации, пропаганда государственных интересов, наших исторических реалий и национально-духовных ценностей.

Проведенные в последние годы в нашей стране под Вашим руководством COP29, Всемирный форум городов, Форум по межкультурному диалогу и другие международные мероприятия подтверждают растущую роль Азербайджана в глобальных процессах, его организационные возможности и международное доверие, а также вдохновляют нас беречь и защищать наши ценности.

Азербайджанские НПО как активные представители гражданского общества глубоко осознают свою ответственность в этом направлении и заявляют о своей готовности и впредь вносить вклад в защиту национальных интересов, духовных и Конституционных ценностей нашего государства.

Уважаемый господин Президент!

Мы, азербайджанские НПО, рядом с Вами, мы с Вами и готовы вносить свой вклад в реализацию стратегических целей, определенных Вами во имя развития нашего государства, защиты наших национальных интересов, единства и солидарности нашего народа. Наблюдая в рамках Форума, на который мы собрались в Гяндже, футбольную игру среди ампутантов с участием жертв мин, мы еще раз убедились в том, что непоколебимый дух азербайджанского народа не сможет подорвать ни одна мина, ни одна рана войны - воля, любовь к жизни и дух борьбы, продемонстрированные этими людьми на поле, стали ярким проявлением того, что наша Победа навечно поселилась в сердцах нашего народа.

Уважаемый господин Президент!

Накануне этого знаменательного дня мы еще раз заявляем, что азербайджанские НПО полностью поддерживают политику, проводимую под Вашим руководством, с большой верой смотрят в будущее независимого и могущественного Азербайджана.

Победа - гордость нашего народа, наш суверенитет, вечное достояние нашего государства, а наше национальное единство, основанное на идеологии азербайджанства, - залог наших будущих побед!"