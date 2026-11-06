В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами

В Европе анонимные источники снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами. Об этом сообщило издание ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В европейских аэропортах зафиксировали несколько сообщений об угрозах взрыва на пассажирских рейсах. Утром самолет Ryanair из Рима приземлился в Лиссабоне около 08:00. После получения информации о возможной угрозе полиция начала проверку и оценку достоверности сообщения.

Еще один инцидент произошел с рейсом Wizz Air из Праги в Рим. После анонимного звонка о возможном взрывном устройстве самолет экстренно перенаправили в Венецию, где он совершил посадку. Полиция проверяет воздушное судно.

Тем временем пассажиры самолета Aer Lingus, который накануне экстренно сел на военной базе Эвре-Фовиль во Франции из-за угрозы взрыва, вернулись в Рим. Авиакомпания организовала для них перелет из парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Самолет прибыл в аэропорт Фьюмичино около 23:35.

По данным Евроконтроля, 3 и 5 ноября в Европе поступили сообщения об угрозах взрыва в отношении 21 рейса, 14 из них - 5 ноября. Организация уточнила, что инциденты не повлияли на задержки в воздушном движении. За безопасность и проведение необходимых проверок отвечают авиакомпании, аэропорты и национальные власти.