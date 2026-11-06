В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели внеплановую проверку предприятия по переработке молочной продукции, принадлежащего физическому лицу Айсель Джумшудовой, по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Б. Буниятова, дом 14.

Как сообщили Day.Az в агентстве, на производственном объекте были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил в области безопасности пищевых продуктов. Установлено, что предприятие работало незаконно, не пройдя процедуру утверждения.

Кроме того, санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние объекта оказалось неудовлетворительным. На предприятии также не соблюдались принципы технологической последовательности производства и температурный режим.

В ходе проверки выяснилось, что на этикетке продукта, не содержащего сливок, было указано название "Сливочный шор"". Несмотря на то что производство осуществлялось в Баку, на упаковках довги, шора и йогурта использовались географические названия "Исмаиллинский шор", "Исмаиллинская довга" и "Ивановский йогурт". Тем самым потребителей вводили в заблуждение.

Также были обнаружены этикетки с товарными знаками различных производителей (Çinar, Cantəpə, Fermer.V.D, İvanuşka, Fermer и Emay), а также заплесневевшая молочная продукция и товары с истекшим сроком годности.

По факту составлен административный протокол, образцы молочной продукции направлены на лабораторные исследования. Принято решение об уничтожении непригодных для употребления продуктов и незаконных этикеток. Деятельность предприятия приостановлена до устранения выявленных нарушений.