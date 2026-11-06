Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Всего шесть лет назад все то, что сегодня мы видим в Карабахе и Восточном Зангезуре, казалось желанным, но весьма далеким будущим. Возвращение десятков тысяч азербайджанцев в родные города и села, строительство современных жилых кварталов на месте разрушенных населенных пунктов, появление новых дорог, школ, детских садов, медицинских учреждений и производственных предприятий - все это тогда воспринималось скорее как масштабная мечта, чем как задача, которую можно реализовать за столь короткий срок.

Однако именно в этом и заключается одна из главных особенностей стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева: она позволяет превращать самые амбициозные планы в конкретные результаты. И сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Ведь именно сегодня Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района, первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района, а также предприятия по производству безалкогольных напитков Sunbeverage в Джебраильском районе.

За каждым из этих событий стоит не просто очередной строительный проект или торжественная церемония, а огромная работа по возвращению жизни на землю, которая десятилетиями находилась под армянской оккупацией. В Солтанлы, освобожденном азербайджанской армией 19 октября 2020 года, построено 420 частных домов на территории площадью 108,5 гектара. Это современные двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные дома, обеспеченные водой, электричеством, газом, солнечными панелями и высокоскоростным интернетом.

Здесь появились детский сад на 140 мест, медицинский пункт, административное здание и многофункциональный корпус, где будут работать аптека, магазин, ателье, салон красоты и другие объекты обслуживания. Иными словами, это не временное жилье или демонстрационная застройка, а создание полноценной среды для постоянной, комфортной жизни людей.

Не менее впечатляют масштабы работ в Джахангирбейли Зангиланского района. Село, освобожденное 21 октября 2020 года, сегодня получает совершенно новую жизнь. На первом этапе здесь построены 242 частных дома, школа, ясли-детский сад на 80 мест, административное и многофункциональное здания, рыночный комплекс. Дома подключены к современным коммуникациям, оборудованы солнечными панелями, а внутрисельские дороги заасфальтированы.

В многофункциональном здании предусмотрены медицинский пункт, аптека, магазин, ателье и салон красоты. Все это означает, что возвращающимся семьям не придется начинать жизнь с нуля в условиях отсутствия элементарной инфраструктуры: государство создает необходимые условия для того, чтобы люди могли жить, растить детей, получать медицинскую помощь, учиться, работать и пользоваться привычными бытовыми услугами.

Особенно важно, что возрождение освобожденных территорий не ограничивается строительством жилья. Открытие предприятия Sunbeverage в Джебраильском районе - еще одно свидетельство того, что государственная политика направлена не только на возвращение людей, но и на создание экономической основы для их будущего. На новом предприятии постоянной работой будут обеспечены 300 человек. Это принципиальный момент: людям необходимо не только предоставить ключи от новых домов, но и дать возможность зарабатывать, обеспечивать свои семьи и связывать собственное будущее с родной землей. Именно наличие рабочих мест, производств, предпринимательской активности и устойчивой инфраструктуры превращает возвращение в полноценное восстановление жизни.

Несложно представить чувства людей, которые после десятилетий вынужденного переселения наконец возвращаются туда, где родились они сами, где жили их родители, где прошли их детство и юность. Для многих из них Карабах - это родительский дом, могилы близких, воспоминания, семейная история и та самая малая родина, которую невозможно заменить никаким другим местом. И когда человек получает ключи от нового дома в родном селе, когда видит, что там снова звучат детские голоса, открываются школы и детские сады, работают магазины и медицинские пункты, происходит событие, значение которого невозможно измерить только квадратными метрами построенного жилья. Это возвращение не только людей, но и надежды, достоинства, привычного уклада жизни, который был насильственно прерван много лет назад.

Разумеется, все это стало возможным прежде всего благодаря мужеству, героизму и самопожертвованию азербайджанских солдат и офицеров. Как неоднократно подчеркивал Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, именно они обеспечили историческую Победу, освободив значительную часть наших земель в ходе 44-дневной Отечественной войны. Но было бы неправильно рассматривать этот результат исключительно как следствие военного превосходства, достигнутого непосредственно в октябре и ноябре 2020 года.

Подготовка армии к возвращению оккупированных территорий была многолетним, продуманным и последовательно реализованным проектом. За победами на поле боя стояли модернизация Вооруженных сил, укрепление оборонной промышленности, приобретение современных вооружений, подготовка профессиональных кадров и формирование военного потенциала, позволившего Азербайджану самостоятельно выполнить поставленные задачи.

Столь же важной составляющей стала многолетняя дипломатическая работа. Баку последовательно отстаивал свою позицию на международной арене, опираясь на нормы международного права и добиваясь признания территориальной целостности страны. Азербайджану приходилось учитывать не только позиции государств, непосредственно вовлеченных в региональные процессы, но и давление влиятельных политических кругов, армянских диаспоральных структур и связанных с ними лоббистских организаций.

В ходе 44-дневной войны и после нее предпринимались многочисленные попытки представить действия Азербайджана в искаженном свете, оказать давление на Баку и добиться международного осуждения нашей страны. Однако дипломатическая подготовка, последовательная аргументация и грамотная внешняя политика позволили Азербайджану отстаивать свои интересы и не допустить, чтобы внешнее давление перечеркнуло результаты Победы.

Наконец, невозможно не отметить экономическую составляющую этой стратегии. Без укрепления экономики, роста финансовых возможностей государства, развития энергетического сектора и создания необходимых резервов Азербайджан не смог бы ни обеспечить масштабную модернизацию армии, ни выдержать дипломатическое и политическое давление, ни приступить к столь масштабному восстановлению освобожденных территорий.

Сегодня строительство новых сел, дорог, аэропортов, энергетических объектов, школ и предприятий финансируется за счет собственных ресурсов страны. Только на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий из государственного бюджета уже выделено 25,5 миллиарда манатов, а число людей, живущих, работающих и обучающихся в Карабахе и Восточном Зангезуре, приблизилось к 100 тысячам.

Именно все эти направления - военное строительство, дипломатия, экономическое развитие и послевоенное восстановление - стали взаимосвязанными элементами единой государственной стратегии. Ее важнейшим продолжением стала и проведенная в сентябре 2023 года однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе, в результате которой были разоружены незаконные вооруженные формирования и восстановлен полный суверенитет Азербайджана над всей международно признанной территорией страны.

Тем самым была поставлена точка в многолетнем конфликте, а перед государством открылась возможность перейти от решения военно-политических задач к масштабному мирному строительству. Именно после этого процесс Великого возвращения получил дополнительный импульс, а бывшие вынужденные переселенцы стали возвращаться в города и села, которые многие из них десятилетиями могли видеть только во сне.

После армянской оккупации остались разрушенные населенные пункты, уничтоженная инфраструктура, разграбленные дома и десятилетия утраченных возможностей для развития этих территорий. Азербайджан же за сравнительно короткий исторический срок не просто восстановил разрушенное, но и создает здесь новые, современные условия жизни, во многом формируя совершенно иную инфраструктурную и экономическую среду. И это, пожалуй, один из наиболее наглядных ответов на вопрос о том, ради чего страна прошла столь сложный путь. Великий подвиг азербайджанских военнослужащих обрел свое продолжение в мирном труде строителей, инженеров, врачей, учителей, предпринимателей и всех тех, кто сегодня возвращает Карабаху его будущее.

Можно не сомневаться, что впереди еще немало новых домов, школ, предприятий, дорог и населенных пунктов, которые будут возвращаться к жизни. И когда спустя годы будущие поколения азербайджанцев станут рассказывать детям о том, как страна прошла путь от оккупации и вынужденного переселения к исторической Победе и масштабному возрождению, они будут вспоминать не только героизм солдат, но и стратегическое видение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря которому эта Победа стала началом новой эпохи. Это одна из тех страниц современной истории Азербайджана, за которую нынешние и будущие поколения будут испытывать глубокую благодарность.