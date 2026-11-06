https://news.day.az/world/1872658.html 400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии Порядка 400 тыс. сотрудников предприятий металлургической и электротехнической промышленности Германии приняли участие в предупредительных забастовках с момента истечения срока обязательного отказа от стачек 1 ноября из-за разногласий с работодателями по поводу повышения зарплат.

400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии

В мире, 6 ноября 2026 23:13 (UTC +04:00) 221
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии

Порядка 400 тыс. сотрудников предприятий металлургической и электротехнической промышленности Германии приняли участие в предупредительных забастовках с момента истечения срока обязательного отказа от стачек 1 ноября из-за разногласий с работодателями по поводу повышения зарплат.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил промышленный профсоюз IG Metall, подводя итоги третьего раунда коллективных переговоров.

По его данным, волна протестов охватила уже 3,8 тыс. предприятий по всей стране. Одной из самых масштабных акций стал митинг на заводе Audi в Неккарзульме, собравший более 6,5 тыс. участников. Главное требование бастующих - защита покупательной способности на фоне высокой инфляции и обеспечение инвестиций в немецкие производственные площадки.

Поводом для такой масштабной мобилизации работников стал отказ региональных союзов работодателей пересматривать свои предложения во время тарифных раундов, прошедших в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и ряде других регионов. Очередных ответов от представителей бизнеса IG Metall ожидает в ходе переговоров в Баварии и других землях, которые продолжатся в понедельник. Работодатели предлагают повысить оклады сотрудников лишь на 1,3% с июля 2028 года и предоставить единовременную выплату в 2027 году только экономически успешным предприятиям.

В IG Metall назвали это предложение "дерзким" и "дефицитным", указав, что при текущей инфляции до 3% и сроке действия соглашения в 26 месяцев реальный рост доходов составит всего 0,6% в год. Более того, бизнес настаивает на расширении механизмов сокращения или переноса выплат в случае кризисных ситуаций на заводах, а также угрожает дальнейшими сокращениями штата. "Наши коллеги борются за будущее своих семей и рабочих мест. Они ждут реального роста покупательной способности, а не пустых угроз сокращения штатов. Наш компромиссный план лежит на столе - теперь шаг за работодателями", - заявила член правления IG Metall по тарифной политике Надин Богуславски.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% для 3,7 млн работников отрасли при сроке действия соглашения в 12 месяцев, а также предоставления твердых гарантий сохранения рабочих мест и инвестиций в модернизацию производства. Очередных ответов от представителей бизнеса IG Metall ожидает в ходе переговоров, которые продолжатся в понедельник. 

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Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 426
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 590
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 775
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 862
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 763
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 587
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 915
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 521
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 793
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 510
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 888
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 553
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 456
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 640
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 714
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 520
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 656
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 537
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 741
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 586
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 673
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 697
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