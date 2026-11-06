https://news.day.az/world/1872659.html Рубио отправится во Францию Госсекретарь США Марко Рубио нанесет визит в Париж, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Как она уточнила, поездка Рубио состоится 8-10 ноября.
Рубио отправится во Францию
Госсекретарь США Марко Рубио нанесет визит в Париж, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Как она уточнила, поездка Рубио состоится 8-10 ноября.
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