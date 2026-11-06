https://news.day.az/world/1872659.html

Рубио отправится во Францию

Госсекретарь США Марко Рубио нанесет визит в Париж, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Как она уточнила, поездка Рубио состоится 8-10 ноября.