Смартфоны Samsung лишили важной детали

Южнокорейская корпорация Samsung начала продавать смартфоны без зарядки. Об этом сообщает издание Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сентябре компания представила недорогие смартфоны Galaxy A07s и A08. Протестировавшие их блогеры выяснили, что в комплекте с устройствами нет зарядного устройства - ни адаптера, ни кабеля. По словам журналистов медиа, подобное с девайсами Samsung произошло впервые.

Так, блогер из Нигерии Иззи Бойе выяснил, что в коробке с Galaxy A08 есть непосредственно сам смартфон, инструмент для извлечения сим-карты и бумажная инструкция. Провода, которым оснащаются почти все смартфоны на рынке, в комплекте не оказалось. Бойе удивился, что Samsung лишила пользователей важной детали телефона, и предположил, что фирма сделала это ради экономии.

Авторы Notebookcheck заявили, что впервые Samsung выпустила телефон без зарядного адаптера в комплекте в 2021 году - им оказался Galaxy S21 5G. Однако в коробке с этим и всеми другими устройствами обязательно был провод для зарядки гаджета.

В заключение журналисты медиа раскритиковали Samsung за выпуск телефона без зарядки. По их словам, дешевые Galaxy A07s и A08 часто покупают для детей или пожилых родственников, у которых может не быть возможности дополнительно приобрести зарядный провод.