ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за распространением нового штамма COVID-19 PJ.2.1 и анализирует полученные данные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно полученной ВОЗ информации, доля этого штамма растет в ряде стран, включая США и Канаду.

Отдельные случаи зафиксированы в Европе, но их число пока невысокое.

Динамика распространения вируса, подчеркнули в организации, неоднородна, а его рост не сопровождается устойчивым общим усилением активности SARS-CoV-2.

В октябре в Всемирной организации предупредили о риске распространения нового штамма коронавируса в мире. Специалисты допустили, что вирус может в скором времени попасть в Россию или уже находится в стране. При этом врачи и ученые выразил мнение, что эта мутация вряд ли сможет вызвать новую пандемию. Кроме того, заболевание этой разновидностью вируса протекает не тяжелее, чем ее предшественниками.