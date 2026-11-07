Трамп сделал громкое заявление об Иране

Соединенные Штаты продолжают вести переговорный процесс с Ираном.

Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас все идет очень хорошо с Ираном. Мы ведем с ними переговоры", - отметил политик.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что в настоящий момент Тегеран и Вашингтон через посредников ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп изучает три сценария развития событий по Ирану, в том числе сделку с уступками со стороны США. Глава США и советники по национальной безопасности встретились для обсуждения ситуации в Иране в рамках брифинга по разведке.