Трамп сделал громкое заявление об Иране
Соединенные Штаты продолжают вести переговорный процесс с Ираном.
Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У нас все идет очень хорошо с Ираном. Мы ведем с ними переговоры", - отметил политик.
До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что в настоящий момент Тегеран и Вашингтон через посредников ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп изучает три сценария развития событий по Ирану, в том числе сделку с уступками со стороны США. Глава США и советники по национальной безопасности встретились для обсуждения ситуации в Иране в рамках брифинга по разведке.
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