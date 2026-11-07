Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об индийский снарядах для Армении.

Day.Az представляет публикацию:

По данным Indian Defence Research Wing, с завода индийской Solar Defence and Aerospace Limited отправлена первая партия управляемых снарядов для РСЗО Pinaka.

Всего Ереван получит около тысячи ракет, контракт оценивают примерно в $210 млн.

Для напоминания: сами пусковые установки Pinaka Армения купила у Нью-Дели в 2022 году и получала их до ноября 2024-го. Теперь к ним идут "умные" боеприпасы с дальностью до 70 км.

Получается любопытно. В Ереване говорят о мире, подписывают документы, обсуждают "перекрёстки мира". А параллельно продолжают закупать ракеты на сотни миллионов долларов. Деньги на это есть всегда, в отличие от денег на экономику.

Вопрос простой: против кого в "мирной повестке" нужны тысяча управляемых ракет?