Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об индийский снарядах для Армении.
Day.Az представляет публикацию:
По данным Indian Defence Research Wing, с завода индийской Solar Defence and Aerospace Limited отправлена первая партия управляемых снарядов для РСЗО Pinaka.
Всего Ереван получит около тысячи ракет, контракт оценивают примерно в $210 млн.
Для напоминания: сами пусковые установки Pinaka Армения купила у Нью-Дели в 2022 году и получала их до ноября 2024-го. Теперь к ним идут "умные" боеприпасы с дальностью до 70 км.
Получается любопытно. В Ереване говорят о мире, подписывают документы, обсуждают "перекрёстки мира". А параллельно продолжают закупать ракеты на сотни миллионов долларов. Деньги на это есть всегда, в отличие от денег на экономику.
Вопрос простой: против кого в "мирной повестке" нужны тысяча управляемых ракет?
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