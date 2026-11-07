Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю

Октябрь этого года стал самым теплым в истории наблюдений в мировом масштабе. Об этом сообщила европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее оценкам, средняя мировая температура в октябре превысила на 1,5 градуса температуру доиндустраильного периода (до 1900 года).

Этим летом Европу накрыла аномальная жара. По последним данным, ее не пережили около 50 тыс. человек. Чаще всего жертвами становились люди старше 85 лет. Сильнее всего от жары пострадали жители Мальты, Италии, Венгрии и Хорватии.