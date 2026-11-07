https://news.day.az/unusual/1872639.html Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю Октябрь этого года стал самым теплым в истории наблюдений в мировом масштабе. Об этом сообщила европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю

Это интересно, 7 ноября 2026 03:45 (UTC +04:00) 281
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю

Октябрь этого года стал самым теплым в истории наблюдений в мировом масштабе. Об этом сообщила европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее оценкам, средняя мировая температура в октябре превысила на 1,5 градуса температуру доиндустраильного периода (до 1900 года).

Этим летом Европу накрыла аномальная жара. По последним данным, ее не пережили около 50 тыс. человек. Чаще всего жертвами становились люди старше 85 лет. Сильнее всего от жары пострадали жители Мальты, Италии, Венгрии и Хорватии.

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"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 797
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 806
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Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 692
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 825
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 746
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 650
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 716
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 508
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 753
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 802
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 883
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 797
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 753
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 953
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 675
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 811
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 672
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 917
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 712
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 619
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 792
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 744
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 677
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