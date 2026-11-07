Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет

Социальная изоляция и чувство одиночества связаны с небольшим увеличением расчетного биологического возраста. Самые высокие показатели обнаружили у людей, у которых сочетались оба состояния. Результаты анализа почти 310 тыс. участников опубликованы в журнале Health Psychology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи китайских медицинских учреждений использовали данные 309 746 участников UK Biobank. Их средний возраст в начале наблюдения составлял около 56 лет, а медианная продолжительность наблюдения за состоянием здоровья достигла 14,4 года.

Изоляцию и одиночество оценивали раздельно. Первая отражала объективные особенности контактов - проживание в одиночку, редкие встречи и отсутствие регулярных групповых занятий. Второе - субъективное чувство одиночества и отсутствие человека, которому можно довериться.

Биологический возраст рассчитывали по формуле PhenoAge на основе показателей крови, связанных с воспалением и работой органов. Затем определяли, насколько результат отличается от ожидаемого для фактического возраста участника.

После учета образа жизни, социально-экономических условий и заболеваний наиболее изолированная группа в среднем была старше по этому показателю примерно на четыре месяца, а одинокие участники - примерно на три месяца. При сочетании двух факторов различия были наибольшими.

Это небольшие средние различия расчетного индикатора. Их нельзя понимать как потерю соответствующего числа месяцев жизни или прогноз для конкретного человека. Наблюдательные данные также не позволяют однозначно отделить влияние социальных связей от обратной связи, при которой ухудшение здоровья затрудняет общение.

Авторы считают, что объективную изоляцию и субъективное одиночество важно изучать как разные составляющие здоровья.