https://news.day.az/world/1872661.html Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер займет пост руководителя аппарата Белого дома. Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома
Стивен Миллер займет пост руководителя аппарата Белого дома.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.
По словам президента США, Миллер, который в настоящее время занимает должность заместителя руководителя аппарата Белого дома и является одним из его ближайших советников, приступит к исполнению новых обязанностей 9 ноября 2026 года.
Трамп также сообщил, что Сьюзан Уайлс, которая сейчас возглавляет аппарат Белого дома, перейдет на работу в неправительственную организацию, связанную с его политической деятельностью.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре