SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО

6 ноября президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с президентом по стратегии, президентом и главным исполнительным директором по глобальным регионам компании Honeywell Technologies Анантом Махешвари.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между SOCAR и Honeywell Technologies, обсуждены возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора, в том числе в сферах цифровой трансформации, автоматизации и устойчивости.

В ходе беседы была предоставлена информация о проектах, реализуемых SOCAR по цифровизации операций и внедрению инновационных технологий.

Стороны обменялись мнениями по вопросам автоматизации промышленности, энергетического перехода, операционной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече впервые в истории SOCAR между Honeywell Technologies и Госнефтекомпанией было подписано Глобальное рамочное соглашение.

Документ, отражающий новый подход, охватывающий внутренние и международные активы SOCAR, определяет рамки сотрудничества по будущим поставкам продуктов и услуг, включая программное обеспечение и соответствующие технологические решения.