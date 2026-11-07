https://news.day.az/economy/1872662.html SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 6 ноября президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с президентом по стратегии, президентом и главным исполнительным директором по глобальным регионам компании Honeywell Technologies Анантом Махешвари. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО

Экономика, 7 ноября 2026 00:45 (UTC +04:00) 173
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение

6 ноября президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с президентом по стратегии, президентом и главным исполнительным директором по глобальным регионам компании Honeywell Technologies Анантом Махешвари.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между SOCAR и Honeywell Technologies, обсуждены возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора, в том числе в сферах цифровой трансформации, автоматизации и устойчивости.

В ходе беседы была предоставлена информация о проектах, реализуемых SOCAR по цифровизации операций и внедрению инновационных технологий.

Стороны обменялись мнениями по вопросам автоматизации промышленности, энергетического перехода, операционной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече впервые в истории SOCAR между Honeywell Technologies и Госнефтекомпанией было подписано Глобальное рамочное соглашение.

Документ, отражающий новый подход, охватывающий внутренние и международные активы SOCAR, определяет рамки сотрудничества по будущим поставкам продуктов и услуг, включая программное обеспечение и соответствующие технологические решения.

  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
  • SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение
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В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 968
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 977
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 1 049
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 644
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 896
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 777
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 704
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 949
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 587
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 721
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 634
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 544
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 609
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 466
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 646
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 784
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 868
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 774
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 643
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 932
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 572
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 799
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 565
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 901
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 606
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 511
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 690
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 722
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 573
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 712
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 594
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 750
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