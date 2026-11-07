Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости

В связи с погодными условиями на ряде дорог снижена максимальная скорость движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с дождливой погодой, наблюдающейся в настоящее время в ряде районов Баку, на дороге Зыхский круг - аэропорт максимальная разрешенная скорость снижена до 40 км/ч. На проспекте Гейдара Алиева, а также дорогах Мардакян - Зугульба скорость на всех полосах движения снижена на 20 км/ч.

Сотрудники Центра внесли соответствующие изменения в работу информационных табло. Кроме того, на всех табло активирован знак "Скользкая дорога".