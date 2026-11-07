Армения-Турция: Ереван наступил на старые грабли

Автор: Лейла Таривердиева

Многие обратили внимание, что недавние разногласия Баку и Анкары вызвали прилив вдохновения у армянской стороны. Это ощущалось и на официальном, и на оппозиционном уровне. Придуманная нашими армянскими соседями легенда о том, что Азербайджан якобы является "прокси" Анкары и ни на что не способен без нее, так часто повторялась идеологами, что они и сами начали в это верить. Поэтому когда между двумя братскими странами возникли некоторые недопонимания, это немедленно отразилось на настроениях в Ереване.

Так, премьер-министр Никол Пашинян на фоне происходящего отодвинул срок подписания мирного договора с Азербайджаном до 2031 года. В оппозиции и в экспертных кругах заговорили о возможном скором открытии границы с Турцией, которая сделает это демонстративно "назло" Баку. По-видимому, кто-то где-то ожидал каких-то перемен в региональном раскладе, что позволило бы армянству вновь заточить ножи. Однако надежды не оправдались. Отношения Баку и Анкары вернулись в свое естественное русло.

В Армении еще не забыли, как провалилась "футбольная дипломатия" Сержа Саргсяна. Всем известно, что помешал ей Баку, и сегодня соседи снова видят "руку Баку" в том, что, несмотря на окончание карабахского конфликта, граница с Турцией все еще не открыта.

Не будем утверждать, что в Армении полностью не правы. Доля истины тут есть. Турция не спешит открывать границу, потому что все еще не подписан мир и отсутствует определенность в ряде других вопросов между Арменией и Азербайджаном. И в Армении должны понимать, что между добровольным отказом от оккупации и военным разгромом есть большая разница. Азербайджан добился справедливости сам, принеся жертвы, поэтому чудес им ожидать не стоит.

Армянский эксперт Сергей Минасян достаточно трезво высказался по этому поводу, призвав Ереван не строить свои расчеты в отношениях с Анкарой на видимой "трещине" в турецко-азербайджанских отношениях. По его словам, хотя кризис вокруг темы хиджаба и был самым серьезным за последние годы, иллюзий питать не стоит.

Кризис миновал, у стран есть взаимные интересы, а Азербайджан обладает реальными рычагами влияния. Эксперт советует Еревану не рассчитывать, что этот эпизод подтолкнет Анкару к ускорению урегулирования спора с Арменией, на что надеялись некоторые наблюдатели в Ереване. Во всяком случае в ближайшем будущем рассчитывать на это не стоит, считает Минасян.

Эксперт напомнил о "футбольной дипломатии" 2009-2010 годов, когда Баку заставил Анкару учесть его позиции по поводу открытия "за его спиной" границ с Арменией. По словам Минасяна, разногласия между Баку и Анкарой имеются, но они управляемы, и обе стороны уже это продемонстрировали. Более того, любая публичная попытка представить Армению победителем в этом споре сыграет против нее, предупредил эксперт.

В пятницу в Армении прошел всеармянский саммит. Выступая на нем, Никол Пашинян заявил, что Ереван готов хоть сейчас признать территориальную целостность, суверенитет и границы Турции, и никаких проблем с этим нет.

Но проблемы, на самом деле есть. Они есть все в той же Декларации о независимости Республики Армения.

После того, как Конституционный суд Армении вынес забавное решение об отсутствии в Конституции РА территориальных претензий к Азербайджану, экс-министр юстиции Грайр Товмасян выразил на сайте КС особое мнение по этому поводу. Он обвинил КС в обесценивании Декларации о независимости и, более того, напомнил о такой же ситуации касательно претензий к Турции. Интересно, что 12 января 2010 года, то есть в разгар "футбольной дипломатии", КС Армении постановил, что "положения протокола о развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой в правотворческой и правоприменительной практике Республики Армения, а также в межгосударственных отношениях не могут толковаться и применяться таким образом, который противоречил бы положениям преамбулы Конституции и требованиям пункта 11 Декларации о независимости Армении".

Отметим, что в означенном пункте 11 указано, что "Республика Армения поддерживает дело международного признания "геноцида армян" 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Этот пункт Декларации о независимости Армении продолжает мешать продвижению армяно-турецкого урегулирования. Настойчивость в вопросе мнимого "геноцида" и откровенные претензии на территории Турции ("Западная Армения") определяют политику Армении в отношении Турции, а не заявления Пашиняна. Потому что согласно статье 116 Конституции РА, международные договора, противоречащие Конституции, не могут быть ратифицированы парламентом. Хотя "Западная Армения" не входит в число "фундаментальных основ" армянской государственности, как территории Азербайджана, наличие этого термина в Декларации является прямой и неопровержимой претензией на турецкие территории.

Претензии тут не к Николу Пашиняну. Он понимает, что мифы и иллюзии чуть не утащили Армению на дно. Он понимает, что Карабах больше не может даже упоминаться в связи с Арменией, тем более как "арцах". Он понимает, что не существует "тигранашена", а есть Кярки. Он также понимает, что называть гору, находящуюся на территории другой страны, символом Армении, - это маразм.

Однако для успеха нужно быть честными до конца. Эта честность нужна, прежде всего, самой Армении. А еще нужно научиться думать своей головой, а не ориентироваться на то, где в мире какой расклад, кто с кем поссорился и как этим можно воспользоваться. Нормальные суверенные государства так и поступают.

Кстати, изменение баланса в Конгрессе в США уже начинает цеплять "вкусовые рецепторы" политических кругов Армении. В списке надежд появляется новая строчка. Но заранее предупредим - она будет зачеркнута так же, как и все предыдущие.