Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня и завтра он проведет телефонные переговоры на высшем уровне с представителями России и Украины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Трамп также повторил, что окончательное урегулирование вопроса будет касаться "всей Европы".