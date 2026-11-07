https://news.day.az/world/1872749.html Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня и завтра он проведет телефонные переговоры на высшем уровне с представителями России и Украины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Трамп также повторил, что окончательное урегулирование вопроса будет касаться "всей Европы".
Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня и завтра он проведет телефонные переговоры на высшем уровне с представителями России и Украины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Трамп также повторил, что окончательное урегулирование вопроса будет касаться "всей Европы".
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