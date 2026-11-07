США нанесли удар по иранскому острову Кешм

Вооруженные силы США нанесли удар по зенитной установке армии Ирана в районе крупнейшего острова в Ормузском проливе Кешм. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы наносим небольшие удары, но они выводят объекты из строя. Они соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять", - сказал Трамп.

Ночью на иранском острове были зафиксированы взрывы. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранское государственное телевидение IRIB сообщал, что иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над островом Кешмом.

На этой неделе телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США могут возобновить военную кампанию против Ирана 9 ноября, когда на Ближнем Востоке наступит новолуние.

Ранее мы писали, что США нанесли удары по системам ПВО Ирана.