США нанесли удары по системам ПВО Ирана

Американские военные нанесли ракетные удары с целью уничтожения систем противовоздушной обороны Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во Флориде.

По его словам, развёрнутые Ираном средства ПВО были выведены из строя в течение 5-15 минут.

Трамп не уточнил, когда были нанесены удары.